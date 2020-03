Peixeiro morre e um dos assassinos é agredido pela população de Manaus

Vítima morreu no HPS 28 de Agosto | Foto: Suyanne Lima

Manaus - João Meireles Ribeiro, de 57 anos, foi morto por volta das 17h desta quarta-feira (11), com golpes de terçado. O crime aconteceu na casa da vítima no beco Benjamim Constant, no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus. Um dos suspeitos foi preso e agredido pela população.

Testemunhas informaram que a vítima foi socorrida e conduzida ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto dentro do porta-malas de um veículo. Ele foi levado até a unidade por vizinhos. O peixeiro deu entrada com vários golpes de terçado na cabeça e acabou não resistindo aos ferimentos.

Polícia Civil deve investigar o caso | Foto: Suyanne Lima

Uma vizinha da vítima contou que dois homens, que eram conhecidos de João, entraram na casa do homem com um carrinho de peixe e, possivelmente, anunciaram um assalto. A casa ficou toda revirada.

O suspeito foi preso pela 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e conduzido a um Serviço de Pronto Atendimento (SPA), onde recebe atendimento médico. Posteriormente, ele deverá ser levado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde serão adotados os procedimentos cabíveis. O caso será investigado pela Polícia Civil.