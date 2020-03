Vídeo: Ladrões invadem casa e furtam moto atrás de delegacia em Manaus

Câmeras de segurança de outras residências registraram a ação dos suspeitos | Foto: Reprodução

Manaus - Em Manaus, a ousadia dos criminosos não tem limites, nem mesmo quando o alvo do crime se encontra a poucos metros de uma delegacia. Foi o que aconteceu na madrugada desta quarta-feira (11), uma dupla furtou uma motocicleta de uma casa, localizada na rua Arruda, comunidade João Paulo 2, Zona Leste de Manaus. O detalhe que chama a atenção é que o imóvel fica atrás do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Câmeras de segurança de outras residências registraram a ação dos suspeitos. A dupla chega, às 4h17, (o horário do vídeo está uma hora adiantado), em um veículo, estaciona e segue até a garagem onde estava a moto. Depois de um pouco mais de um minuto, eles saem com a moto. Um dos homens segue com a motocicleta e o outro foge no carro.

O mecânico Antônio Alves, de 26 anos, dono da moto, explicou que estava dormindo no momento do crime. Ele suspeita que os criminosos receberam informações sobre a rotina da família.

"O portão não foi arrombado, só abre pela parte de dentro e os ladrões sabiam disso. Cheguei em casa meia-noite e o guidão da moto não tava travado. Eu a deixei na garagem e, quando acordei para trabalhar, ela não estava mais", disse a vítima.

A moto furtada é uma Honda Titan 150, de cor azul e placa JWX-7886. O dono explica que o veículo está bem conservado e com peças novas.

"Como trabalho em oficina, a moto estava toda preservada. Era meu meio de transporte para ir trabalhar", disse a vítima.

Antônio registrou Boletim de Ocorrência na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv). Quem puder colaborar com informações pode fazer denúncias pelo 181 ou entrar em contato com a vítima pelo número 98401-2732.

