Homem é encontrado morto com mãos e pés amarrados em Manaus

Manaus - Na manhã desta quinta-feira (12), o representante de TV por assinatura Diego Figueiredo, de 38 anos, foi encontrado morto com sinais de enforcamento e com as mãos e pés amarrados, em cima de uma cama, dentro de uma casa, localizada na rua 19, bairro Cidade Nova, 2ª etapa, Zona Norte de Manaus, onde funciona o escritório da empresa

O corpo de Diego foi encontrado por um dos funcionários dele. Segundo informações do homem à polícia, ele foi à casa pegar o equipamento de trabalho e não encontrou. Quando estava procurando em outros cômodos da casa avistou a vítima morta em cima da cama.

Após encontrar o corpo, o funcionário gritou por socorro. O fato chamou atenção dos moradores da localidade, que ficaram assustados com a situação.

A polícia investiga o caso | Foto: Kennedson Paz

“O funcionário ficou muito assustado e gritou na rua pedindo socorro, chamou a vizinha e ficamos assustados. Foi aí que soubemos o que havia acontecido”, explicou um casal de moradores, que preferiu não se identificar.

Os moradores ressaltaram que desconhecem o motivo do assassinato. “Ele era um bom homem e trabalhador. Ficamos chocados com a notícia. Não conseguimos imaginar quem pode ter acontecido para ele ter essa morte”, finalizou o casal.

O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

