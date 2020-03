Adolescente rouba moto, faz arrastão e acaba detido pela PM em Manaus

30º Distrito Integrado de Polícia | Foto: Kennedson Paz

Manaus - Após denúncias anônimas de moradores do bairro Jorge Teixeira, a Polícia Militar (PMAM) prendeu um adolescente por participações em arrastões na Zona Leste de Manaus. Conforme a polícia, por volta de 23h, da noite da última quarta-feira (11), o menor foi detido após o comparsa, que pilotava uma motocicleta, ter colidido contra um veículo estacionado.

Inconformados com as constantes ondas de assaltos pelo bairro, os moradores do Jorge Teixeira denunciaram a ação dos criminosos para Centro de Integrado de Operações de Segurança (Ciops), através do disk denúncia ‘190’.

Policiais militares do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP) foram acionados e montaram uma estratégia para localizar os suspeitos. Na manhã desta quinta-feira (12), a equipe de reportagem do Portal EM TEMPO, conversou com o tenente José Nildo sobre a ocorrência.

“Os menores estavam praticando assaltos em nossa área. Em determinada etapa do bairro Monte Sião, o condutor da motocicleta bateu em um veículo, que estava estacionado, e conseguimos deter um deles”, explicou o oficial.

Ainda segundo o tenente, o piloto da motocicleta conseguiu fugir. Com o menor apreendido, a polícia encontrou um simulacro de arma de fogo. Ele afirmou aos policiais que havia roubado outra motocicleta e por isso tentou fugir. Logo em seguida, indicou para os militares a localização da moto.

“Ele delatou que havia roubado outra motocicleta, horas antes de ser pego. Depois indicou que o veículo estava em uma etapa do ramal do Brasileirinho. As viaturas foram ao local e encontraram a moto roubada”, ressaltou o militar.

O adolescente foi levado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI), onde foi apresentado e segue à disposição da justiça.

Conforme a polícia, as rondas ostensivas continuarão na região para localizar os outros suspeitos que praticam assaltos no bairro Jorge Teixeira.