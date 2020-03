Homem morre após ser atingido a tiros no Monte das oliveiras

Manaus- Após ser atingido com três tiros na região do tórax, na manhã desta quinta-feira (12), no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus, um jovem identificado como Jean Cláudio Almeda da Silva, de 22 anos, morreu em consequência dos ferimentos.

Ele chegou a ser encaminhado pelo Samu ao Hospital e Pronto Socorro (HPS) João Lúcio, localizado na Zona Leste, porém não resistiu.

Ainda não há informações sobre as motivações do crime ou sobre a linha de investigação a ser seguida pela Polícia sobre o caso.



O jovem foi levado para o setor de emergência | Foto: Kennedson Paz

Segundo os agentes do IML, a irmã da vítima esteve no hospital e foi aconselhada a registrar o caso na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS)

O corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML), por volta de 11h30. Após o registro do Boletim de Ocorrência (B.O), o caso será investigado pela Polícia Civil (PC-AM).

