Clamor e busca por Justiça marcam velório de peixeiro assassinado

Velório aconteceu em uma capela na Zona Sul de Manaus | Foto: Suyanne Lima/Em Tempo

Manaus - Amigos, vizinhos e familiares do peixeiro João Meireles Ribeiro, de 57 anos que foi brutalmente assassinado a terçadadas no fim da tarde de quarta-feira (12), no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus, estiveram reunidos no velório da vítima na tarde desta quinta-feira (13). A cerimônia aconteceu em uma capela no bairro São Francisco, naquela mesma zona.

Com cartazes em mãos e muito choro, eles clamaram por Justiça e para que o principal suspeito do crime: Luiz Carmo de Souza dos Santos, de 20 anos, não seja solto em audiência de custódia.

| Foto: Suyanne Lima/Em Tempo

Silvana Lima, sobrinha do peixeiro, conversou com o Em Tempo e ressaltou que tudo que a família pede é Justiça e a prisão preventiva do assassino.

“Quando falam que a Justiça é falha é porque não há fé. Nós acreditamos na Justiça da terra e principalmente na de Deus. Agradeço a polícia pelo trabalho e posso dizer que todo mundo está devastado com essa perda. O bairro de Petrópolis está em luto pela morte do meu tio”, declarou a sobrinha.

| Foto: Suyanne Lima/Em Tempo

Joacir da Silva, de 74 anos, era amigo da vítima há mais de 20 anos e falou sobre a tristeza em lidar com a perda do grande amigo.

“Meu amigo era um homem de bem. Sempre foi um homem de bem, trabalhador. Desde novo trabalhava vendendo peixe. Ele era uma pessoa calma, brincalhona e alegrava a todos que estavam ao redor dele. Não tenho nada do que reclamar dele. Era um homem exemplar e não merecia perder a vida dessa forma”, declarou.

| Foto: Suyanne Lima/Em Tempo

Alcenor Ribeiro, de 63 anos, que era amigo de João não conteve a emoção ao proferir palavras à beira do caixão da vítima.

“Perdemos um homem, um amigo mas principalmente, um homem digno. Tenho a plena certeza que esse assassino vai pagar pelo crime. Deus é justo e esse homem vai pagar pelo que fez. João era um batalhador, todo dia estava trabalhando. Vá em paz meu amigo, vamos lutar por Justiça”, concluiu.

| Foto: Suyanne Lima/Em Tempo

Os amigos e familiares da vítima irão fazer uma manifestação na tarde desta quinta-feira (12), na frente do Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco para que o suspeito pelo crime não seja posto em liberdade.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e Luiz confessou o crime. Ele alegou ter cometido o ato sozinho, segundo informações da família.