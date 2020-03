Júri sobre assassinato de advogada prossegue em Manaus

Manaus (AM) - A Ação penal que tem como réus Welliton Barros Miranda, Leonardo Elias Nahmias de Oliveira e Jucicleia Ramos Miranda foi reaberta na manhã desta quinta-feira (12) pelo juiz de direito Adonaid Abrantes, titular da 3.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus.

Os réus são acusados da morte da advogada Mara Inês Ribeiro de Lima, crime ocorrido em 3 de agosto de 2016, na Estrada da Praia Dourada, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

Durante está quinta-feira, a pedido do Conselho de Sentença, o juiz, o promotor e a defesa puderam interrogar novamente o réu Leonardo Elias Nahmias de Oliveira. Após o interrogatório, o juiz suspendeu, retomando os trabalhos às 13h. A expectativa é de que o júri seja concluído ainda nesta quinta-feira (12).

O crime

De acordo com o Inquérito Policial que originou a denúncia do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE), no dia 3 de agosto de 2016, durante a madrugada, foi encontrado o cadáver da advogada Mara Inês Ribeiro de Lima na estrada da Praia Dourada, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus. O corpo apresentava sinais de perfuração no pescoço e tinha as pernas amarradas.

A denúncia foi feita pelo Ministério Público contra cinco réus, porém, foram pronunciados: Welliton Barros Miranda, Leonardo Elias Nahmias de Oliveira e Jucicleia Ramos Miranda.

A apuração da Polícia Civil apontou que Welliton Barros Miranda mantinha um relacionamento amoroso com a vítima e teria confessado a ela que pretendia realizar um assalto a um empresário de Manaus. Como a advogada foi contra seu plano e ameaçou denunciá-lo, ele decidiu matá-la.