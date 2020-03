Prisão preventiva de assassino de peixeiro é decretada em audiência

Luiz teve a prisão em flagrante convertida em preventiva na tarde desta quinta-feira (12) | Foto: Divulgação

Manaus - Luiz Carmo de Souza dos Santos Júnior, de 20 anos, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, na tarde desta quinta-feira (12), durante audiência de custódia, por suspeita da autoria da morte do peixeiro João Meireles Ribeiro, de 57 anos, a terçadadas no fim da tarde da última quarta-feira (11), no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

Silvana Lima, que é sobrinha do peixeiro, esteve acompanhando a manifestação junto com vizinhos, todos pedindo Justiça pela morte de João.

“Eu quero que esse homem baixe pela penitenciária. Eu quero que a lei faça Justiça. O que esse homem fez é crueldade e ele tem que pagar. Meu tio foi morto com seis terçadadas, facadas e marchadadas”, declarou a sobrinha.

Marta Freitas, vizinha da vítima, fez questão de apoiar a manifestação e pedir Justiça.

“Conheço ele desde pequena. Um homem bom e não merecia isso. Queremos que ele [assassino] seja punido e pague”, declarou.

O suspeito deve permanecer preso até o tempo que o juiz achar necessário.