Adolescente de 15 anos é apreendido por roubar motorista de App

O adolescente foi conduzido para a Deaai | Foto: Divulgação/PC-AM

Manaus – Um adolescente de 15 anos foi apreendido na manhã desta quinta-feira (12), por volta das 9h, em cumprimento a mandado de busca e apreensão por roubo ocorrido no dia 2 de julho de 2019, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus. A vítima foi um motorista de aplicativo do transporte privado urbano.

Conforme a delegada Elizabeth de Paula, titular da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), no dia do crime, o adolescente, juntamente com outros comparsas, solicitaram uma corrida por meio de um aplicativo de transporte privado urbano, mas quando o motorista chegou ao local informado, os suspeitos roubaram o veículo dele, modelo Fox, de cor vermelha. Em seguida, eles passaram a cometer outros roubos pela cidade.

“O adolescente chegou a ser apreendido no mesmo dia do crime, porém, devido ao não comparecimento nas audiências do processo relacionado ao caso, uma ordem judicial foi expedida em nome dele, no dia 12 de dezembro de 2019, pelo juiz Eliezer Fernandes Júnior, do Juizado da Infância e Juventude Infracional”, explicou a delegada.

Procedimentos

O menor infrator foi conduzido para a Deaai, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Em seguida, ele será encaminhado para o Centro Socioeducativo Senador Raimundo Parente, na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

*Com informações da assessoria