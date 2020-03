Motorista de app é suspeito de sequestrar e abusar de jovem em Manaus

Ação da polícia no momento da prisão do suspeito | Foto: Divulgação

Manaus - Na noite desta quinta-feira (12), policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um motorista de aplicativo, que não teve a identidade divulgada, suspeito de sequestrar e tentar abusar sexualmente de uma jovem de 18 anos. O homem foi capturado na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

A vítima e o suspeito foram encaminhados ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde prestaram esclarecimentos sobre o fato. A jovem relatou que foi raptada depois de sair da escola. O local exato do suposto sequestro não foi informado.

Ainda segundo a garota, o homem chegou a levar a garota para um motel e tentou abusar dela.

"Dentro do motel, ele começou a me tocar, mandava ele parar e não parava. Depois saímos de lá e ele me levou para vários lugares desconhecidos", contou a vítima.

Ainda segundo a vítima, ela conseguiu pedir ajuda de familiares por meio de mensagens enviadas pelo celular.

"Avisei minha sobrinha. Depois de algum tempo, o homem disse que ia me levar para casa, mas quando chegou perto, minha mãe e minha sobrinha passaram a bater no carro e ele não parou. Foi quando um vizinho foi atrás junto com a polícia", falou a jovem.

Até a publicação desta matéria, a vítima e o suspeito permaneciam no 14º DIP, onde os depoimentos estão sendo colhidos pela equipe de investigação.