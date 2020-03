'Bruninho' é executado com dois tiros na Zona Norte de Manaus

Em muros de algumas coisas onde ocorreu o crime existiam várias pichações com siglas de facções criminosas | Foto: Divulgação

Manaus - Bruno dos Santos Cunha, conhecido como "Bruninho", de 21 anos, foi executado com dois tiros na noite desta quinta-feira (12), na rua das Oliveiras, bairro Nossa Senhora de Fátima, Zona Norte de Manaus.

Segundo a polícia, a vítima estava em frente da própria casa quando passou um veículo, de modelo não informado, com três homens. Ao perceber a aproximação do carro, "Bruninho" tentou correr, mas foi atingido com tiros nas costas e tórax.

Policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados, mas não conseguiram localizar os suspeitos.

Em muros de algumas casas, próxima da cena do crime, existem várias pichações com siglas de facções criminosas. O local é considerado uma área vermelha, dominada pelo tráfico de drogas.

Nervosos, alguns familiares chegaram a intimidar alguns profissionais da imprensa e até mesmo policiais que atuaram na ocorrência.

O corpo de "Bruninho" foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS).