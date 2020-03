Em vídeo, mototaxista agoniza após ser baleado no bairro Compensa

Manaus - O mototaxista Frank Willian da Silva, de 26 anos, foi assassinado com três tiros durante a noite de quinta-feira (12), em um beco, localizado na rua São João, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. Ferido, ele ainda chegou a ser encaminhado para um hospital de Manaus, mas não resistiu.

Conforme informações preliminares da polícia, os suspeitos abordaram Frank no beco, onde efetuaram os disparos e, em seguida, fugiram sem serem identificados.

Na manhã desta sexta-feira (13), o Portal Em Tempo esteve no local onde o crime aconteceu e tentou conversar com moradores. No entanto, o clima de tensão ainda era muito perceptivo entre os moradores e comerciantes da área.

“Não sei de nada, quando isso aconteceu eu nem quis saber sobre o assunto. Saber dessas coisas é muito perigoso para quem trabalha e vive no bairro”, explicou um comerciante, visivelmente nervoso com a pergunta sobre o caso.

Já outra comerciante, que não quis ser identificada, comentou que, após fato, uma grande quantidade de pessoas esteve no local curiosas com a situação.

“Eu só ouvi os três tiros. Depois muita gente esteve nesse beco, mas não sei como aconteceu o crime”, disse a mulher.

Durante a madrugada de hoje, um vídeo gravado por populares, mostra os últimos suspiros do homem, que ainda lutava para sobreviver.

Frank Willian foi levado por familiares até o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Juventina Dias, localizado na rua T-6, bairro Compensa III, Zona Oeste. Na unidade, ele foi encaminhado ao setor de urgência, onde recebeu os primeiros socorros, mas, por volta de 22h30, entrou em estado de choque e morreu.

Confira o vídeo em que mostra a vítima caída no chão após ser baleada:

| Autor:

Conforme dados do Instituto Médico Legal (IML), a vítima sofreu anemia hemorrágica aguda e choque hipovolêmico, provocado pelas perfurações do tiro.

Uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) esteve no local para dar início às investigações, que deverão apontar os suspeitos de cometer o crime e as motivações.

Nas proximidades do beco havia diversas pichações nos muros com as siglas “CV, RL, NG”, que são referências a facção criminosa Comando Vermelho, que, após confrontos contra a facção rival Família do Norte (FDN), comanda boa parte do tráfico de drogas na região. Confira as imagens:

| Foto: Kennedson Paz/Em Tempo

| Foto: Kennedson Paz/Em Tempo

| Foto: Kennedson Paz/Em Tempo