Irmãos são presos por envolvimento em roubos de carros em Manaus

Manaus – Durante a Operação “Mandrião”, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), prendeu, na manhã de sexta-feira (13), três irmãos - que estavam sendo investigados por roubar seis carros nos últimos três dois meses de investigação. As prisões ocorreram por volta das 6h nos bairros Santa Etelvina e Monte das Oliveiras, situados na Zona Norte de Manaus.

Os suspeitos foram identificados como: Caio Matheus Bitencourt de Oliveira, de 26 anos, Daniel Lima Bitencourt dos Santos, de 25 anos, e Júlio dos Santos Carneiro, de 20 anos.

As ações dos criminosos eram bastante agressivas. Em um dos casos, em posse de arma de fogo, o trio amarrou e espancou uma das vítimas.

Durante entrevista para o Portal Em Tempo, Cícero Túlio, delegado titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), comentou como surgiu a operação.

Confira o vídeo que mostra parte da atuação dos policiais para garantir a prisão do trio:

| Autor: Divulgação/PC-AM

“A partir das análises que foram feitas através dos registros de ocorrências, que eram vinculadas na delegacia especializada, conseguimos identificar o modo como agiam e, durante as investigações, as vítimas vieram até à delegacia e conseguiram reconhecer os suspeitos, por meio de fotografias”, explicou a autoridade.

Ainda segundo Cicero, após serem identificados, foi feito uma representação de prisão preventiva, que foi aprovada pelo plantão Judiciário do Estado do Amazonas. Os suspeitos agiam em diversas áreas da cidade.

“Não havia nenhuma área específica por parte da atuação desta quadrilha. O que temos é que parte desses carros roubados eram encaminhados para pessoas vinculadas ao tráfico de drogas no bairro Coroado [Zona Leste]. No bairro eram feitas as clonagens dos veículos, em seguida, destinados a outras práticas de crimes”, ressaltou Túlio.

| Foto: Divulgação

Conforme informações da polícia, durante as investigações, os veículos apreendidos, foram restituídos aos proprietários. Agora, as autoridades aguardam outras vítimas de furtos que registrem as ocorrências para a polícia fazer novas operações.

Um dos suspeitos, identificado como Daniel, já havia tido passagens pela polícia pelo crime de tráfico de drogas. Ele e os outros presos responderão pelos crimes de roubo majorado, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Após os procedimentos legais realizados na delegacia, todos os envolvidos serão conduzidos para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, localizado na Zona Sul.