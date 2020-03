Homem é preso após efetuar vários disparos no ramal do Brasileirinho

A ação ocorreu por volta das 23h da quinta-feira | Foto: Divulgação

Manaus - Na noite de quinta-feita (12), um homem de 40 anos foi preso após efetuar vários disparos no ramal do Brasileirinho, bairro João Paulo 2, na Zona Leste da capital amazonense, e assustar moradores.

A ação aconteceu, por volta das 23h, quando policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) , durante patrulhamento de segurança, recebeu informação, via Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), de que um homem estaria realizando disparos com arma de fogo no ramal do Brasileirinho.

Ao chegar à localidade indicada, os policiais militares encontraram o suspeito com uma espingarda calibre 36 e um cartucho do mesmo calibre com munições deflagradas sem numeração e marcas aparentes, abrigado em uma choupana, no terreno que informou ser sua propriedade.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis.