Criminosos fazem família refém e 'limpam’ imóvel no Novo Aleixo

As vítimas foram levadas a um quarto do imóvel e tiveram as mãos amarradas | Foto: Divulgação

Manaus – Na manhã desta sexta-feira (13), por volta das 6h30, criminosos invadiram a casa de uma família na rua Ibiúna, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus, onde fizeram as vítimas de refém e "limparam" a casa levando vários aparelhos eletrônicos, pertences pessoais e dois veículos. A ação durou duas horas.

A ocorrência foi registrada no 27° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e, segundo as vítimas, dois homens entraram no imóvel e anunciaram o assalto enquanto outros dois comparsas estavam do lado externo dando cobertura à ação. As vítimas foram conduzidas a um dos quartos da casa e passaram por momentos de terror ao ficarem amarradas.

Os suspeitos utilizaram um dos veículos da família, modelo Saveiro, de cor vermelha e placas OAL-71**, para embarcar os pertences roubados, dentre estes: seis televisões, notebook, aparelhos celulares e uma motocicleta modelo Honda Bros, de cor vermelha e placa PHG-2736.

Segundo uma das vítimas, um assaltante chegou a apontar uma arma de fogo em sua direção, afirmando que mataria todo mundo. Ao final da ação, um deles soltou a mãe da família, que possui reumatismo, e pediu para que ela aguardasse a fuga para soltar as outras vítimas.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.