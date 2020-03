Adolescente é executado com mais de 30 tiros no Novo Aleixo

A vítima tentou correr mas caiu em uma área de igarapé | Foto: Divulgação

Manaus – Marcelo Batista do Amaral, de 17 anos, foi executado com mais de 30 tiros, na tarde desta sexta-feira (13), por volta das 16h. O crime aconteceu em uma área de rip-rap na rua das Oliveiras, Comunidade Nossa Senhora de Fátima 2, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Segundo testemunhas, o adolescente foi perseguido por dois homens que estavam a pé e efetuaram os diversos disparos de arma de fogo. Ao tentar correr, a vítima caiu em uma região de igarapé e acabou morrendo ainda no local.

O Instituto Médico Legal (IML) e Departamento de Perícia Técnico-Cientifícia (DPTC) foram acionados para os procedimentos de remoção do corpo.

Outro caso

Na mesma rua onde ocorreu esse crime, na noite de ontem (12), Bruno dos Santos Cunha, conhecido como "Bruninho", de 21 anos, foi executado com dois tiros.

Segundo a polícia, a vítima estava em frente da própria casa quando passou um veículo, de modelo não informado, com três homens. Ao perceber a aproximação do carro, "Bruninho" tentou correr, mas foi atingido com tiros nas costas e tórax. Não há informações se os crimes possuem ligações.

Os casos serão investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).