Homem que feriu três pessoas durante tentativa de assalto é preso

O crime aconteceu em um lava jato no bairro Betânia | Foto: Divulgação

Manaus - Jandelson Lira Rodrigues foi preso, na tarde desta sexta-feira (13), suspeito de cometer uma tentativa de assalto a um lava a jato na avenida Adalberto Vale, no bairro Betânia, Zona Sul de Manaus. O crime aconteceu por volta do meio-dia e na ação dois irmãos - que são proprietários do estabelecimento comercial - e um funcionário foram baleados. O suspeito também foi atingido e acabou preso após dar entrada em uma unidade hospitalar.

Segundo a Polícia Militar, Jandelson e um comparsa ainda não identificado chegaram no estabelecimento comercial em uma motocicleta, modelo Yamaha Fazer, de cor preta e placa OAD-9632. Ao anunciarem o crime, os suspeitos atiraram no trio e uma das vítimas reagiu e atirou contra Jandelson - que correu com o comparsa abandonando a motocicleta. Vídeos divulgados em redes sociais mostram a dupla roubando um carro para fugir.

As vítimas foram encaminhadas ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Zona Sul e, posteriormente, transferidas ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. A polícia foi informada que Jandelson deu entrada no HPS 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, com um tiro no tórax. Investigadores da Polícia Civil foram até a unidade acompanhados de testemunhas que reconheceram o suspeito como autor do crime.

Após receber alta, o suspeito deverá será encaminhado ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde serão adotados os procedimentos cabíveis.

Veja o vídeo que flagrou o momento da fuga dos suspeitos: