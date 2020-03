Com 'peixeiras', dupla ameaça matar homem próximo de feira no Amazonas

As facas usadas no crime foram aprendidas | Foto: Divulgação

Manaus - Armados com facas do tipo peixeira, dois homens, de 26 e 36 anos, foram presos, na tarde desta sexta-feira (13), pelos crimes de ameaça e desordem. O caso aconteceu nas proximidades do Mercado Municipal de Maués, município distante a 276 quilômetros de Manaus.

Segundo a polícia, os suspeitos causaram uma confusão na área comercial e ameaçaram de morte um homem, que não teve a identidade divulgada. Após receber a denúncia, a equipe da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) realizou a detenção da dupla.

A motivação da discussão e das ameaças não foi informada pela polícia. As facas usadas no crime foram aprendidas. Os suspeitos e a vítima foram encaminhados ao 48º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimento cabíveis.

