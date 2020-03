Seminu, corpo de homem é encontrado no ramal do Brasileirinho

O corpo foi encontrado por um caseiro que passava pelo local | Foto: Divulgação

Manaus- Um corpo do sexo masculino até o momento sem identificação foi encontrado na tarde deste sábado (14) no ramal da UDV KM 8 sub ramal do Matoso, localizado no ramal do Brasileirinho, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Segundo informações da equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), um caseiro estava passando pelo local e avistou o corpo na mata, logo após acionou a polícia. Os policiais informaram que o corpo estava seminu, usando apenas uma camiseta azul. O homem aparenta ter aproximadamente 25 anos, possui várias tatuagens pelo corpo e estava com muitos hematomas no rosto.

As equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), do Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC) foram acionadas para atender a ocorrência. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo.