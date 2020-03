Vídeo: loja dentro de shopping é assaltada na noite deste sábado (14)

Bandidos levaram R$ 300 e um celular da vítima | Foto: Reprodução

Manaus - Momentos de terror foram compartilhados por pessoas que estavam no Shopping Sumaúma na noite deste sábado (14). Isto porque uma loja de eletrodomésticos, a Bemol, localizada neste centro de compras, na Zona Norte de Manaus foi assaltada.



Segundo informações de policiais militares da 6º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), quatro homens armados entraram no shopping, renderam o segurança do local e anunciaram o assalto à loja. "Eles levaram R$ 300 e um celular da vítima. Após o assalto, fugiram em um carro modelo corsa classic, de cor cinza e placa não identificada".

De acordo testemunhas, a ação ocorreu próximo ao horário do fechamento do shopping. "No momento do ação ficamos sem ação, não conseguíamos fechar nem a nossa loja direito", relatou uma atendente que trabalha numa loja ao lado da Bemol e que preferiu não ter o nome divulgado.

"Eram tiros para todos os lados. Ficamos com muito medo e não sabíamos nem para onde correr. Nunca tinha acontecido isso aqui", contou outra testemunha.

O Sumaúma Park Shopping informou, por meio de nota, que está à disposição das autoridades e o funcionamento segue normalmente.