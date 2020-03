Arsenal do crime: veja armamento de guerra que bandidos abandonaram

Assustados com as ondas de crimes na Zona Sul da cidade, os moradores denunciaram a suspeita por meio do disk denúncia “190” | Foto: Reprodução

Manaus - Durante a noite de sábado (14), moradores do bairro São Francisco, localizado na Zona Sul de Manaus, desconfiaram de alguns homens suspeitos em um carro e resolveram denunciar à polícia. Chegando no local, os homens se assustaram e fugiram, deixaram para trás um fuzil de modelo M4 556, com diversas munições dentro do veículo. Além de um colete usado pela Polícia.



Assustados com as ondas de crimes na Zona Sul da cidade, os moradores denunciaram a suspeita por meio do disk denúncia “190” do Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS).

Ao tomarem conhecimento do fato, os militares do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) foram até o local para investigar a denúncia e conter o crime na região. Chegando próximo de um carro de modelo prisma e na cor preta, os suspeitos se assustaram com a polícia e conseguiram fugir.

Além do armamento deixado no carro, um colete balístico da Polícia Civil (PC), 29 munições do fuzil M4 556 e 14 munições de pistola, modelo 9mm.

Moradores da região, acreditam que os objetos seriam utilizados para novos confrontos entre facções criminosas ou para intimidar a população.

Os materiais apreendidos foram encaminhados para o DIP, para a realização dos procedimentos legais.

Durante o período de janeiro deste ano, o EM TEMPO divulgou uma reportagem especial com dados de mortes violentas na cidade de Manaus. Ao todo, neste período, morreram 117 pessoas, no qual 32 vítimas foram mortas na Zona Sul, ficando em segundo lugar entre as zonas mais perigosas da cidade.