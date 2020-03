Homem é morto enquanto limpava igreja em Manaus

Os tiros atingiram diversas partes do corpo como cabeça, tórax, pernas e demais membros | Foto: Kennedson Paz

Manaus - Na manhã deste domingo (15), Juceli de Souza Santos, de 31 anos, foi assassinado com mais de 12 tiros na rua Santa Helena, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. A vítima, estava limpando a igreja para o culto da noite, quando foi surpreendida pelos criminosos.



Conforme informações de testemunhas à polícia, Juceli e o pastor, limpavam e arrumavam a igreja, quando dois criminosos armados invadiram o local. Na tentativa de salvar a própria vida, o pastor correu para fora, e ouviu apenas os tiros.

Ainda segundo a polícia, os tiros atingiram diversas partes do corpo como cabeça, tórax, pernas e demais membros. Juceli era natural de Santarém, no Pará.

Devido ao fato, policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), estiveram no local para investigar o caso.

Questionados a respeito do crime ter relações com o tráfico de drogas, os familiares da vítima negaram qualquer envolvimento. Na delegacia, foi verificado os antecedentes criminais de Juceli, mas não havia registros que pudessem dar indícios as motivações do crime.

Por volta de 12h40, os familiares e testemunhas estiveram na DEHS, para registrar o Boletim de Ocorrência (B.O). Os agentes do Instituto Médico Legal (IML), foram até a igreja e removeram o corpo do homem.

O EM TEMPO foi nas proximidades de onde o crime aconteceu, porém um trio de homens não identificados, ficaram nervosos com o carro da imprensa e um deles levantou a blusa, mostrando um armamento. Em seguida, a equipe precisou sair do local por conta da 'ameaça visual'.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.