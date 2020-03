Motoqueiro assalta mulheres no bairro no Ouro Verde, Zona Leste

As câmeras de segurança flagraram a ação | Foto: Reprodução

Manaus- Em plena luz do dia, por volta das 8h manhã deste domingo (15) imagens de câmera de segurança flagraram um motoqueiro com farda de mototaxista assaltando duas mulheres, entre elas, uma idosa, no bairro Ouro Verde, Zona Leste de Manaus.

A motocicleta é do modelo Yamaha Factor, cor preta e placa OAL-9339. Na imagem é possível ver a abordagem criminosa em uma curva fechada, de um lado haviam casas e de outra vegetação densa.

É possível notar que as vítimas ficam assustadas no momento da chegada do assaltante. Os moradores do bairro pedem a intensificação da presença dos policiais durante o dia e a noite e afirmam que este não é o primeiro caso de assaltantes em motocicletas.