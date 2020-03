Corpo de camelô é encontrado em ramal na Zona Leste da cidade

Manaus - O corpo encontrado no ramal do Brasileirinho, durante a tarde do último sábado (14), na Zona Leste de Manaus é do camelô Francisco Elenilson da Silva Enes, de 34 anos. A vítima morreu devido à grandes agressões físicas na cabeça e corpo. As informações são do Instituto Médico Legal (IML).

O corpo do camelô, foi encontrado seminu no ramal da UDV, KM 8 sub-ramal do Matoso, localizado no ramal do Brasileirinho, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Conforme informações da polícia, um caseiro que estava passando pelo local, avistou o corpo na mata, logo após acionou o disk denúncia “181” e indicou o local onde o corpo foi abandonado.

Ainda segundo dados do IML, a vítima sofreu hemorragia cerebral difusa, traumatismo craniano encefálico, provocadas por possíveis pauladas na cabeça.

Os familiares compareceram à sede do instituto e reconheceram o corpo da vítima. Nas redes sociais, amigos de Francisco, deixaram suas condolências. “Os meus pêsames pela sua perda. Que o tempo traga paz e alivie o sofrimento e conforte seus familiares”, escreveu um seguidor.

Os familiares compareceram no IML e lamentaram o ocorrido | Foto: Reprodução

Os motivos do crime ainda são misteriosos. A Polícia Civil (PC), investiga o caso, para apontar o que teria motivado os criminosos à cometerem este crime brutal.