Briga entre facção: tiroteio na Compensa deixa duas pessoas feridas

Além da vítima, um dos traficantes também foi atingido | Foto: Reprodução

Manaus – Duas vítimas foram baleadas durante um tiroteio que aconteceu por volta das 19h, no bairro Compensa, Zona Oeste da capital amazonense.



O caso aconteceu devido ao confronto entre facções que buscam conquistar território para expandir o tráfico de drogas em Manaus, atualmente o bairro é o único que não foi dominado pelo Comando Vermelho na capital.

A troca de tiros entre os traficantes do bairro, acabou atingindo uma menina de 12 anos que estava tentando chegar em casa. Além da vítima, um dos traficantes também foi atingido, ambos foram encaminhados ao Hospital 28 de Agosto. As informações são de policiais militares do 8° Distrito Integrado de Polícia (DIP).