Homem é preso por balear rival durante briga em bar no Jorge Teixeira

Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo | Foto: Kennedson Paz

Manaus - Depois de brigar em um bar e atirar em um homem na avenida Itaúba, na Zona Leste de Manaus, Jardel Souza da Silva, de 24 anos, foi preso durante a madrugada desta segunda-feira (16). Com ele, a polícia encontrou um revólver calibre 38.

No bar, segundo informações, Jardel se desentendeu com vítima e atirou no homem de 29 anos, que precisou ser encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste.

A vítima deu entrada no setor de emergência, passou por procedimentos cirúrgicos e está internado sob observação médica.

Depois de presenciarem a confusão, populares acionaram a polícia via disque denúncia ‘181’, do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops). Uma viatura da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi até ao local para controlar a situação.

Material apreendido com Jardel Souza | Foto: Divulgação

No decorrer da patrulha, Jardel foi identificado e admitiu ter atirado contra a vítima, em seguida, informou aos policiais onde havia escondido a arma.

Com o suspeito, a polícia encontrou um revólver da marca Taurus, calibre 38, de numeração 0B203464, contendo cinco munições deflagradas.

Jardel e o armamento foram conduzidos até o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Após os procedimentos legais na delegacia, o suspeito deverá ser levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, situado na Zona Sul.