Após atirar em via pública, dupla é presa no Amazonas

Maués - Dois homens de 25 e 26 anos foram presos, nesta segunda-feira (16), após um deles efetuar disparos de arma de fogo em via pública no município de Maués (distante 276 quilômetros em linha reta da capital).

Segundo a Polícia Militar, a equipe estava realizando uma ação policial quando foi informada que um homem teria atirado em via pública. Os policiais foram até a casa dele e apreenderam um revólver calibre 38 com seis munições e com numeração suprimida. Ele afirmou que estava apenas guardando o o objeto e indicou quem teria efetuado os disparos.

A equipe seguiu para a casa do homem de 26 anos que confessou ser dono da arma e ter efetuado o disparo de arma de fogo. A dupla foi presa e conduzida ao prédio da 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.