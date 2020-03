Integrante da FDN é executado na Compensa

O caso deve ser investigado pela DEHS | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Fael Rodrigues França, de 19 anos, foi executado com quatro tiros no fim da tarde desta segunda-feira (16), na rua Presidente Médici, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. O jovem era integrante da facção criminosa Família do Norte (FDN).

Segundo testemunhas, a vitima estava em frente a casa onde morava quando dois homens chegaram no local e efetuaram vários disparos de arma de fogo. A vítima acabou caindo e morrendo no local. Três tiros atingiram Fael na perna direita e outro na costela.

A vítima morreu no local | Foto: Divulgação

Circulam nas redes sociais, vídeos de Fael falando com um policial após ser detido que havia pichado a sigla da FDN em um campo no bairro Compensa. Ele afirmou que fez o ato de vandalismo após ver várias pichações com a sigla da facção Comando Vermelho (facção rival à FDN) no local. Não há informações da data dessa detenção.

O Instituto Médico Legal (IML) e o Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC) foram acionados para atender a ocorrência e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Veja o vídeo do jovem quando foi preso fazendo após pichar a sigla da FDN