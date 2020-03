Polícia Civil apreende adolescente com 146 trouxinhas de maconha

Adolescente escondia 146 trouxinhas no telhado da casa onde morava | Foto: Divulgação/ PCAM

Na tarde desta segunda-feira (16), policiais civis da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Presidente Figueiredo, sob o comando do delegado Valdinei Silva, titular da unidade policial, apreenderam em flagrante, um adolescente de 14 anos, com 146 trouxinhas de maconha do tipo skunk, naquele município (distante 107 quilômetros em linha reta de Manaus).



Segundo a autoridade policial, as diligências em torno do caso tiveram início, após populares denunciarem a comercialização de entorpecentes na comunidade Marcos Freire, situada no quilômetro 13 da rodovia estadual AM-240, em Presidente Figueiredo.

“Ao tomarmos conhecimento do caso, nos deslocamos ao endereço delatado para averiguar a veracidade da denúncia. No local, encontramos o adolescente, e, durante revista no imóvel, achamos no telhado da casa onde ele mora, 146 trouxinhas de maconha do tipo Skunk, além de material utilizado para embalo dos entorpecentes”, explicou o titular da 37ª DIP.

Procedimentos

Encaminhado ao prédio da unidade policial, o adolescente assinou um Boletim Circunstanciado de Ocorrência (BCO), por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. E, em seguida, foi liberado para responder ao processo em liberdade.

