Com escopeta e drogas, membros do CV são presos em boca de fumo no AM

A ação foi coordenada por policiais da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar | Foto: Divulgação

Maués - Dois integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV), de 20 e 22 anos, que não tiveram as identidades divulgadas, foram presos no final da tarde desta segunda-feira (16), na rua 9, bairro Donga Michiles, em Maués (a 276 quilômetros de Manaus). Com a dupla, a polícia apreendeu uma arma de grosso calibre, dinheiro e drogas.

Os suspeitos foram capturados em uma ação dos policiais da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) que estavam realizando a operação "Choque de Ordem" e intensificando as abordagens naquele bairro do município.

Por volta das 17h, a equipe da 10ª CIPM se deparou com a dupla que estava traficando drogas na localidade. Conforme a polícia, um dos presos seria o soldado da boca de fumo, responsável por fazer a guarda da área, enquanto o outro era quem atuava diretamente na comercialização dos entorpecentes.

Após a abordagem, os policiais apreenderam R$ 184 em espécie; uma escopeta, calibre 20; três munições do mesmo calibre; dois rádios comunicadores; um tubo de spray. Além de um celular e porções de maconha, oxi e cocaína.

A arma de grosso calibre que foi apreendida tinha a marcação da sigla da facção. A dupla foi encaminhada para o 48º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde devem permanecer à disposição da Justiça.