Homem é preso após agredir a própria mãe no interior do Amazonas

O crime ocorreu na rua 3 do bairro São Francisco, em Pauini | Foto: Reprodução

Pauini - Após agredir a própria mãe, um homem foi preso em Pauini, município distante a 923 quilômetros de Manaus. O caso aconteceu no último domingo (15), com o suspeito, a polícia apreendeu duas armas de grosso calibre e munições.

Policiais do 1° Grupamento de Polícia Militar (GPM) receberam denúncia anônima informando sobre um homem que estaria armado e teria espancado a própria mãe. O crime ocorreu na rua 3 do bairro São Francisco, em Pauini. Os policiais foram até o local e fizeram a prisão do suspeito em flagrante.

A vítima apresentava várias escoriações pelo corpo e foi encaminhada ao hospital do município. Durante a abordagem, a equipe do 1º GPM recebeu novas denúncias de que, além da agressão à genitora, o suspeito guardava na casa onde morava algumas armas de fogo que foram adquiridas por meio de furtos.

O suspeito foi encaminhado ao 63º Distrito Integrado de Polícia | Foto: Divulgação

Na residência, os policiais encontram uma garrucha calibre 24, uma munição com o mesmo calibre intacta, duas munições intactas calibre 32 alojadas numa outra garrucha do mesmo calibre, uma máquina roçadeira e um machado sem o cabo. Todos os objetos eram frutos de furto.

O suspeito foi autuado pelos crimes de porte ilegal de armas de fogo, ameaças com arma de fogo, furto consumado, violência doméstica com lesão corporal, desobediência e desacato. Ele foi encaminhado ao 63º Distrito Integrado de Polícia (DIP).