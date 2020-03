Em Manaus, mãe atende ligação e é informada de que filho está morto

Manaus - Equipes da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIP-Cães) estão realizando buscas na tarde desta terça-feira (17), no beco 13, na comunidade União da Vitória, no bairro Tarumã-Açú, na Zona Oeste de Manaus, a procura do corpo de Miqueias Nascimento de Oliveira, de 22 anos, desaparecido desde a última sexta-feira (13).

Segundo informações da família da vítima, Miqueias é usuário de drogas e foi visto por volta das 22h de sexta-feira (13) e, desde então, a família não teve nenhuma notícia do paradeiro dele.

A mãe da vítima, uma mulher de 46 anos, teria recebido uma ligação anônima informando que o filho teria sido assassinado por estar devendo o tráfico de drogas e que o corpo teria sido enterrado em uma área de Igarapé nas proximidades da residência da família.

Policiais do CIP-Cães foram acionados e, com o auxílio da cadela Fiona, realizam buscas na área com peças de roupas do jovem. A presença de vários urubus foi constatada na área. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas.