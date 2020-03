Jovem diz que 'está limpo', mas PM encontra armas na casa do cachorro

Manaus - Um jovem de 19 anos, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi preso na tarde desta terça-feira (17), por volta das 15h, na rua Arca Da Aliança, no bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus. Com ele, a polícia apreendeu três armas e munições que estavam escondidas em uma casa de cachorro instalada no imóvel onde ele morava.

O sargento Pedrosa da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) informou que as equipes receberam uma denúncia anônima relatando que vários homens estavam portando armas de fogo no local indicado.

Ao chegarem nas quitinetes, a proprietária permitiu que os policiais fizessem buscas no lugar. Na casa de cachorro, eles encontraram três armas de fogo, sendo uma pistola calibre 380 e dois revólveres calibre 38, além de 26 munições, sendo 11 de calibre 38 e 15 de calibre 380, dentro de uma sacola.

Após a apreensão, os policiais localizaram o jovem no imóvel e ele apresentava as características indicadas na denúncia. Ele alegou não saber a procedência das armas e não ter passagem pela polícia.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.