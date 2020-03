Homem chega em casa e encontra namorado morto em Manaus

O crime aconteceu na casa da vítima | Foto: Divulgação

Manaus – No fim da tarde desta terça-feira (17), por volta das 17h, o corpo de Carlos César Ferreira, de 49 anos, foi encontrado no quintal da casa onde ele morava na rua São Bernardo, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. A vítima foi morta com quatro golpes de arma branca que atingiram o rosto, o peito e a região do coração.

Segundo a polícia, ele foi encontrado pelo companheiro que acionou a Polícia Militar ao ver a casa revirada e o corpo da vítima. As circunstâncias do crime e a motivação do fato são desconhecidas.

A equipe do Instituto Médico Legal (IML) e do Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC) foram acionados para atender a ocorrência.

O delegado Thiago Rocha, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), destacou que a primeira linha de investigação adotada será o latrocínio [roubo seguido de morte]. O caso será investigado pela Polícia Civil.