Em Manaus, bandidos invadem barco do Exército e ferem militar

O militar fazia a guarda da embarcação e estava alojado no camarote, quando foi surpreendido pelos bandidos | Foto: Reprodução

Manaus - Um militar do Exército Brasileiro foi esfaqueado, na madrugada desta segunda-feira (17), durante um roubo a uma embarcação que pertence ao 13º Batalhão Fluvial. A vítima ainda entrou em luta corporal com os suspeitos, mas acabou ferido e teve a arma roubada.

De acordo com o Comando Militar da Amazônia (CMA), a embarcação estava em manutenção em um estaleiro localizado no bairro do Educandos, Zona Sul de Manaus. Ela foi invadida por quatro criminosos.

O militar fazia a guarda da embarcação e estava alojado no camarote, quando foi surpreendido pelos bandidos e atacado com golpes de faca no braço direito.

Durante a ação, os criminosos roubaram vários pertences da vítima, inclusive uma pistola, que era de uso particular do militar.

Ainda conforme o CMA, o militar recebeu atendimento médico no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Zona Sul e está fora de perigo. Os criminosos fugiram sem ser identificados. A Polícia Civil está investigando o caso.