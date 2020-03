Vídeo: Ladrões atiram contra policial e bebê fica entre eles em Manaus

A ação dos criminosos foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento | Foto: Reprodução

Manaus - Um policial da Força Tática, que não teve a identidade divulgada, sofreu uma tentativa de latrocínio na última segunda-feira (16). O militar, que estava fora de serviço, foi surpreendido por bandidos enquanto aguarda a finalização de um serviço em um lava a jato localizado na avenida Grande Circular, Zona Leste de Manaus.

A ação dos criminosos foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento. A vítima teve a arma roubada e uma criança correu risco de morte ao ficar a poucos metros de um disparo de arma de fogo efetuado por um dos suspeitos.

Nas imagens é possível notar que o policial estava sentado quando a dupla chegou ao lava a jato e anunciou o roubo. Ao notarem que a vítima estava armada, rapidamente os bandidos imobilizam o policial e retiram a arma dele. Ele carregava o objeto na cintura.

Logo em seguida, o policial levantou e o bandido atira em sua direção. Ele não foi atingido. Uma criança, que brincava no lava a jato, presencia toda a confusão e, também, por muito pouco, não ficou ferida.

Após o disparo, os criminosos fugiram, sem ser identificados. A equipe do Portal Em Tempo entrou em contado com a assessoria de comunicação da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) e aguarda um posicionamento sobre as medidas que foram tomadas em relação ao caso. Assim que obtemos a resposta, esse conteúdo será atualizado.

