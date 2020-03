Familiares de assaltante morto choram enquanto vítimas vão a hospital

O suspeito foi morto a tiros | Foto: Suyanne Lima





Manaus - Familiares de Jhonatan de Oliveira, de 22 anos, morto com dois tiros na noite desta terça-feira (17), por volta das 20h, estiveram na rua 28 de agosto no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, e em prantos acompanharam a remoção do corpo do rapaz. Os parentes não contiveram as lágrimas e aos gritos questionavam o porquê dele ter sido morto pela população.

O delegado Guilherme Antoniazzi, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), explicou que os dois tiros atingiram a região da cintura e do peito de Jhonatan e que as informações recolhidas no local dão conta de que ele estava cometendo assaltos na área com outros dois comparsas, quando foi capturado por populares que acabaram linchando o rapaz.

Os parentes do homem morto lamentaram o crime | Foto: Suyanne Lima





O delegado destacou que, durante a ação, duas mulheres - vítimas da tentativa de assalto - foram baleadas. O Em Tempo foi até o Hospital e Pronto-Socorro Platão de Araújo, na Zona Leste de Manaus, e constatou que as vítimas deram entrada na unidade hospitalar. Uma delas levou um tiro de raspão na perna e a outra ficou uma bala transfixada na mesma região.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).