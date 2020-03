Homem é preso por assaltar ônibus coletivo na Zona Norte

Material apreendido | Foto: Divulgação

Manaus – Um homem que não teve a identidade revelada foi preso na noite de terça-feira (18), no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus, suspeito de cometer assalto a linha 459 do transporte coletivo privado urbano. Com o suspeito, os policiais apreenderam uma pistola de fabricação caseira, munição intacta e aparelhos celulares oriundos do crime.

Segundo a equipe da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), eles foram acionados por volta das 20h10, para atender uma ocorrência de assalto a ônibus. Ao chegarem no local o suspeito já tinha fugido e possivelmente estaria escondido em uma das casas da área.

O cerco da área foi realizado e os policiais conseguiram localizar o homem dentro da casa onde ele morava, escondido embaixo de uma cama com todo o material do crime. Foram recuperados cinco aparelhos celulares, uma pistola de fabricação caseira e uma munição intacta.