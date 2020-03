Familiares encontram corpo de adolescente em área de igarapé em Manaus

Manaus - Familiares de Miqueias Nascimento de Oliveira, de 22 anos, encontraram o corpo dele enterrado na tarde desta quarta-feira (18), em uma área de igarapé na rua 8 da comunidade União da Vitória , no bairro Tarumã-Açú, na Zona Oeste de Manaus. Ele estava desaparecido desde a última sexta-feira (13).

O jovem desapareceu na última sexta-feira (13) | Foto: Suyanne Lima

A mãe da vítima, uma mulher de 46 anos, teria recebido uma ligação anônima informando que o filho teria sido assassinado por estar devendo ao tráfico de drogas e que o corpo teria sido enterrado em uma área de Igarapé nas proximidades da residência da família. Hoje, a informação foi confirmada após o encontro de cadáver.

O caso será investigado pela polícia | Foto: Suyanne Lima

As equipes do Departamento de Perícia Técnico-Cientifica (DPTC), Instituto Médico Legal (IML) e do Departamento de Perícia Técnico -Científica (DPTC) foram acionada para atender a ocorrência.O caso será investigado pela Polícia Civil.