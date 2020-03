Traficante utilizava orelhão para operar disque-drogas em Manaus

Manaus - Um detento do regime semiaberto, de 22 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (18), na rua São Paulo, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.



O delegado Torquato Mozer, titular do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), explicou que a equipe da especializada recebeu várias denúncias anônimas informando tudo sobre a prática de tráfico de drogas na área. No local, chamou a atenção dos policiais o fato de um telefone público, o “orelhão”, estar instalado dentro da casa do suspeito.

Durante a revista policial na casa, a equipe do 30° DIP encontrou porções de oxi dentro do telefone público, além de uma motocicleta com sinal identificador adulterado.

“Acreditamos que esse homem utilizava esse telefone público como um disque-drogas. Ele estava utilizando tornozeleira eletrônica e já respondia pelo crime de roubo”, explicou Mozer.

Após receber voz de prisão em flagrante, o suspeito foi conduzido ao 30° DIP, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.