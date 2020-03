Ladrão é agredido por vizinhos ao tentar furtar hidrômetro em Manaus

Manaus - Antônio Marcos Maciel do Nascimento, de 26 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (18), após tentar furtar o hidrômetro na rua Baiana, no bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus. Ele foi flagrado por vizinhos da proprietária do imóvel e acabou sendo agredido fisicamente.



Segundo servidores do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), vizinhos avisaram a proprietária do imóvel que acionou os policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para atender a ocorrência.

Os policiais foram até o local e encontraram o suspeito contido por moradores. Ele foi conduzido ao 14º DIP, onde foi autuado em flagrante por furto tentado. Ele irá passar por audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.