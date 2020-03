Por querer sair do tráfico, homem é morto com mais de 10 tiros no AM

Manaus - Cleberson de Jesus Vieira, de 39 anos, foi executado com mais de 10 tiros na noite desta quarta-feria (18). Segundo a polícia, a vítima chegou a receber tiros à queima-roupa na região da cabeça. O crime aconteceu no beco São José, bairro Compensa 2, Zona Oeste de Manaus.

Policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada por volta das 22h40 para atender a ocorrência.

Conforme informações de testemunhas repassadas à equipe policial, a vítima estava andando pela via, quando foi cercada por dois homens, ainda não identificados, que estavam a pé. Os suspeitos surpreenderam Cleberson, efetuaram os tiros contra ele e fugiram.

Cleberson de Jesus Vieira, de 39 anos, foi executado com mais de 10 tiros | Foto: Divulgação

De acordo com o plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), delegado Fábio Silva, familiares da vítima e moradores da área, por medo de represália, evitaram comentar outros detalhes sobre os suspeitos com as autoridades.

“A família se limitou em dizer que a vítima estava querendo sair do tráfico de drogas e isso teria motivado o assassinato. O Cleberson não tinha passagem pela polícia, mas tinha envolvimento com o crime. Tudo indica que foi uma execução por acerto de contas”, explicou o delegado.

No local do crime, a perícia não conseguiu precisar os números de tiros no corpo da vítima, apontaram que foram mais de dez disparos. Sendo a maioria, tiros à queima-roupa na cabeça de Cleberson.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exame de necropsia. Câmeras de segurança de comércio da região devem auxiliar a DEHS nas investigações.

Sequência de mortes

Vários homicídios vem ocorrendo no bairro Compensa | Foto: Divulgação

A Compensa é o último reduto da facção criminosa Família do Norte (FDN) que já perdeu parte do território do tráfico de drogas para o Comando Vermelho (CV). E nos últimos dias, vários homicídios vem ocorrendo no bairro. Um cenário que mostra, de um lado, o reflexo da luta pelo domínio de um grupo criminoso e, do outro, a resistência de soldados enfraquecidos.

Como o exemplo de Fael Rodrigues França, de 19 anos, que foi executado com quatro tiros da última segunda-feira (16), na rua Presidente Médici, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. O jovem era integrante da FDN.