Cabo da PM é morto dentro da própria casa ao reagir assalto, em Manaus

Imagens mostram os criminosos saindo da residência do PM | Autor: Divulgação

Manaus – O cabo da Polícia Militar (PM) Adeilson de Oliveira Pinheiro, de 35 anos, foi morto com duas facadas após ter reagido a uma tentativa de assalto dentro da residência dele. O fato aconteceu durante a madrugada de quinta-feira (19), na travessa B7, bairro Cidade do Leste, Zona Leste de Manaus.

Conforme informações preliminares da esposa da vítima à polícia, os suspeitos armados invadiram a residência do cabo e anunciaram o assalto. Durante a ação criminosa, Adielson foi atingido com duas facadas no tórax e pescoço, depois de ter reagido e lutado com os criminosos.

Devido ao grave ferimento, a vítima precisou ser encaminhada até o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, situado na avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste.

O PM ainda foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos | Foto: Kennedson Paz

Na unidade médica, o cabo foi atendido no setor de emergência e passou por cirurgias. No entanto, mesmo depois dos primeiros socorros, Adielson não resistiu aos graves ferimentos e morreu nas primeiras horas da manhã de hoje.

Ainda segundo a esposa, os suspeitos fugiram do local em uma motocicleta de cor branca de modelo e placa não identificada.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).