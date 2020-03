'Fui baleado', diz jovem à mãe antes de morrer no Nova Vitória

O corpo foi removido pelo IML | Foto: Kennedson Paz

Manaus - Ailson Costa Ribeiro, de 23 anos, foi morto com vários tiros, na madrugada desta quinta-feira (19), no bairro Nova Floresta, na Zona Leste. Ele ainda chegou a ser socorrido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, mas chegou na unidade sem vida.

Conforme informações da Polícia Civil, por volta de 5h, a vítima bateu na porta da casa da mãe e disse que havia sido baleado e, logo em seguida, caiu no chão.

Em depoimento na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), familiares de Ailson relataram que desconhecem a motivação. Segundo eles, a vítima não conseguiu falar o motivo e quem teria sido o autor do crime antes de morrer.

Hospital Platão Araújo, localizado na Zona Leste de Manaus | Foto: Kennedson Paz

Outro caso

Um segundo jovem, identificado como Edilson Teles da Silva, de 20 anos, também deu entrada na unidade no Platão Araújo, após ter sido atingido com um tiro na perna no bairro Nova Vitória, na Zona Leste. Conforme a polícia, o jovem tem envolvimento com o tráfico de drogas. Ele recebeu atendimento no setor de urgência e passou por cirurgia. O estado de saúde do jovem é estável e não corre risco de morte.