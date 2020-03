Após assaltarem ônibus coletivo, jovens são presos na Zona Leste

Objetos recuperados | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - João Henrique Torres da Silva, 18 anos, e dois adolescentes de 16 e 17 anos de idade foram presos na noite de quarta-feira (18), por volta das 22h30, após assaltar um ônibus do transporte coletivo urbano da linha 088. A dupla foi encontrada em uma parada de ônibus na avenida Cosme Ferreira, no bairro Zumbi dos Palmares (Zona Leste).

Segundo os policiais da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe foi acionada por uma dupla em uma motocicleta informando que três pessoas tinham acabado de assaltar um ônibus coletivo e que os suspeitos estavam escondidos atrás de uma parada de ônibus.

A equipe foi até o local e ao perceberem a presença da polícia. Os suspeitos tentaram fugir. Durante a abordagem policial, foram apreendidos um simulacro de pistola, um aparelho celular, uma bolsa e R$ 111 em espécie. Uma das vítimas, compareceu ao local e reconheceu o aparelho celular bem como os assaltantes.

Os dois adolescentes foram encaminhados à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. João foi conduzido ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).