Três suspeitos pela morte de cabo da Polícia Militar são presos

Manaus (AM) - Luiz Humberto de Lima, 20 anos, Rodrigo Marques dos Santos, 18 anos, e um adolescente de 16 anos foram presos nesta quinta-feira (19), por envolvimento no latrocínio do cabo da Polícia Militar (PM), Adeilson de Oliveira Pinheiro, 35 anos, morto com duas facadas após ter reagido a uma tentativa de assalto dentro da residência dele. O fato aconteceu durante esta madrugada, na travessa B7, bairro Cidade do Leste ( Zona Leste).

O trio foi apresentado no 4° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e detalhes como locais das prisões e circunstâncias deverão ser repassados em coletiva de imprensa.

Em vídeos publicados em redes sociais, Rodrigo confessa o crime e diz que entraram na casa do cabo da PM para roubar. Ele ainda conta detalhes do crime. “Eu dei só uma facada nele. Foi só uma 'facadinha' perto do peito”, declara o suspeito.

Veja o vídeo em que ele confessa ser o autor da facada:

Rodrigo confessou o crime e diz que deu uma facada no cabo da PM | Autor: Divulgação

Entenda o caso



Conforme informações da namorada da vítima à polícia, os suspeitos armados invadiram a residência do cabo e anunciaram o assalto. Durante a ação criminosa, Adielson foi atingido com duas facadas no tórax e pescoço, depois de ter reagido e lutado com os criminosos.

Devido ao grave ferimento, a vítima precisou ser encaminhada até o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio (Avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado, zona Leste) mas não resistiu aos ferimentos. Vídeos que registraram a fuga dos suspeitos devem ter ajudado a polícia na identificação dos criminosos.

Assista ao vídeo do momento da fuga dos suspeitos:

