Adolescente são presos com arma no Petrópolis

Três adolescente foram apreendidos durante a ação | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus -Três adolescentes em posse de arma de fogo, foram presos na noite dessa quarta-feira (18) no bairro Petrópolis, Zona Sul da capital. Com eles, os policiais apreenderam uma pistola do tipo Bereta, calibre 635, modelo B666.

Segundo informações dos policiais que atenderam à ocorrência, por volta das 21h30, durante patrulhamento na área, a equipe avistou três indivíduos em atitude suspeita na rua Vicente de Paula. Ao perceberem a presença da polícia, os suspeitos tentaram fugir, mas foram logo alcançados.

Durante abordagem e revista pessoal, os policiais encontraram a arma de fogo com um deles. Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) para os procedimentos legais.

*Com informações da Assessoria