Vídeos: Casas são invadidas por lama e moradores denunciam obra

Várias pessoas tiveram as casas invadidas por mais de um metro de lama | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Moradores da rua Carauari, da comunidade das Pedras, no bairro Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus, tiveram as casas invadidas por lama durante a chuva da tarde desta quinta-feira (19). Um córrego que fica ao lado de, pelo menos, oito residências transbordou e moradores denunciam que perderam móveis e documentos. O alagamento teria acontecido por causa de uma obra feita por uma empresa privada das proximidades.

O presidente da comunidade, Carlos Noronha, explicou ao Em Tempo que a chuva começou por volta das 13h30 e várias casas ficaram com mais de um metro de lama. Segundo ele, documentos, móveis e alimentos foram perdidos durante o sinistro.

“Isso é resulta da construção de uma galeria que está sendo por uma empresa privada. Moramos aqui há anos e nunca alagou antes. Muitas pessoas que moram aqui ainda nem chegaram do trabalho para ver os estragos. Estamos preocupados com esse trabalho”, disse.

Moradores denunciaram obra de empresa privada | Foto: Suyanne Lima

No local, um cenário de destruição dentro das casas. Muita lama e móveis suspensos por moradores na tentativa de salvar parte dos patrimônios.

Janira da Silva, que não estava em casa no momento do alagamento, conversou com a reportagem do Em Tempo. Ela disse que foi avisada que a casa estava cheia de lama por vizinhos. Ao chegar em casa, a mulher constatou que tinha perdido documentos e o guarda-roupa.

“Mais de 20 anos moramos aqui é isso nunca aconteceu. Depois dessa barreira, onde tem barro e terra solta colocadas por essa empresa é que está acontecendo isso. Esta água com lama está nos prejudicando. A Defesa Civil já esteve aqui realizando um cadastro dos moradores e iremos até o órgão para realizarmos os procedimentos necessários”, concluiu.

As pessoas que quiserem fazer doação de roupas, alimentos e móveis para os atingidos podem entrar em contato com o número (92) 99322-1899.

Veja o prejuízo da população

Muita lama e móveis suspensos por moradores na tentativa de salvar parte dos patrimônios | Autor: Divulgação