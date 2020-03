Casal é esfaqueado em comunidade indígena no Tarumã, em Manaus

O homem apresentava cortes nas costas e um corte superficial no rosto. A mulher tinha uma perfuração superficial na cabeça | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - Com ferimentos de arma branca pelo corpo, um casal deu entrada, nesta quinta-feira (19), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campos Sales, localizada avenida Dona Otília, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

As vítimas são um homem de 21 anos e uma mulher de 23 anos. Eles são moradores de uma comunidade indígena do Tarumã e chegaram no hospital feridos por volta das 5h.

O homem apresentava cortes nas costas e um corte superficial no rosto. A mulher tinha uma perfuração superficial na cabeça.

Policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados pela equipe médica, mas não obtiveram informações sobre as circunstâncias da dupla tentativa de homicídio.

Após receberem atendimento médico, as vítimas foram orientadas a registrar o caso na delegacia da área. Até a publicação desta matéria não havia nenhum registro da ocorrência na Polícia Civil.