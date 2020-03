Homem invade drogaria e rouba carrinhos de brinquedo e creme capilar

Com o preso foram apreendidos 13 carrinhos de brinquedos, avaliados em R$ 130, e cremes capilares feminino | Foto: Divulgação

Manaus - Após invadir uma drogaria e roubar carrinhos de brinquedos e alguns cosméticos, um homem identificado pela polícia como Luth Moris Barroso, de 32 anos, foi preso na noite desta quinta-feira (19). O caso aconteceu na avenida Grande Circular, bairro São José, Zona Leste de Manaus.

Conforme policiais da 9ª Companhia interativa Comunitária (Cicom), o assalto aconteceu por volta das 19h. Luth agiu junto com um comparsa, ainda não identificado. A dupla entrou no estabelecimento e anunciou o roubo em posse de armas de airsoft.

No momento da fuga, os suspeitos se surpreenderam com a presença da polícia, que fazia patrulhamento na região.

"A equipe viu os dois tentando sair da drogaria em uma moto. Quando avistaram a viatura, eles ficaram nervosos e cada um correu para um lado. Os policiais conseguiram perseguir apenas o Luth e fizeram a prisão", explicou o tenente Souto Moraes, da 9ª Cicom.

A motocicleta, modelo Honda CB-250, que seria usada na fuga foi apreendida | Foto: Divulgação

Luth carregava uma mochila onde estavam os produtos do roubo. O inusitado é que foi encontrado com o suspeito 13 carrinhos de brinquedos, avaliados em R$ 130, e cremes capilares feminino. Além das duas armas que foram usadas no assalto.

Após a captura de Luth, a equipe da 9ª Cicom retornou nas proximidades da drogaria e apreendeu a motocicleta, modelo Honda CB-250, que seria usada na fuga.

A moto, o suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.

Até a publicação desta matéria, o comparsa de Luth não havia sido localizado pela polícia.